Al Papa la statua di cartapesta della “Madonna che scioglie i nodi”: il dono del Salento

Ultimo aggiornamento: 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una statuetta realizzata in cartapesta consegnata direttamente nelle mani di Papa Francesco . E' la realizzazione della "Madonna che scioglie i nodi", a cui Papa Bergoglio è particolarmente devoto. Così su idea della neretina Marilena Marangi il maestro cartapestaio Marco Epicochi ha realizzato la statuetta in cartapesta con la maestria degli artigiani che da secoli tramando l'arte salentina.La statuetta è stata consegnata direttamente nelle mani di papa Francesco dal marito della signorma Marilena, Massimo Perrone, preside della sazione salentina del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Il Papa si è soffermato ed ha chiesto informazioni sul materiale e sulla fattura.La statua riproduce, come detto, la "Madonna che scioglie i nodi" raffigurata anche in un quadro che il Papa conserva bella sua residenza di Santa Marta.