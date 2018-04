La storia/Alessano, Papa Francesco tra i rifugiati siriani: appello contro la guerra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Casa distrutta dalle bombe e con la documentazione personale andata persa, a causa del sanguinoso conflitto, sono fuggiti dalla Siria alcuni anni fa e hanno trovato riparo nel vicino Libano. È la storia di un’intera famiglia di cinque persone originaria della città di Aleppo, che si è presentata ieri ad Alessano davanti a Papa Francesco, il quale prima di arrivare nel Salento aveva espresso la volontà di incontrare sul palco, uomini e donne in difficoltà, in particolare alcuni immigrati, rifugiati politici e richiedenti asilo della zona intorno ad Alessano.E quella dei siriani è una storia - così come tante altre - di paura, precarietà e crisi. Scappati in Libano, sono approdati in un campo profughi dove hanno trovato una iniziale serenità ma hanno dovuto fare i conti con una situazione economica altalenante e il fatto di vivere in un territorio differente da quello di origine. Dopo quattro anni, hanno ottenuto una nuova destinazione, stavolta in Europa. Attraverso un corridoio umanitario sono arrivati a Roma il 7 dicembre del 2017 e qui