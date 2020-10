Papa Francesco riparte dal salentino monsignor Semeraro dopo lo scandalo Becciu: è prefetto delle Cause dei Santi

Papa Francesco ha nominato monsignor Marcello Semeraro prefetto delle Cause dei Santi al posto del cardinale Angelo Becciu, 'licenziato' dal dicastero. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano. Semeraro, 73 anni il 22 dicembre, originario di Monteroni (Lecce), finora è stato vescovo di Albano e Segretario del Consiglio di Cardinali per aiutare il Papa nel governo della Chiesa Universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica «Pastor Bonus» sulla Curia Romana. E' stato anche vescovo di Oria, consacrato nel 1998 dall'arcivescovo di Lecce Cosmo Francesco Ruppi.

Ultimo aggiornamento: 13:38

