A Molfetta la messa del Papa con 60 vescovi e il pastorale di don Tonino Bello

Tutto pronto anche a Molfetta, dove don Tonino Bello ha svolto tutto il suo mandato episcopale. Papa Bergoglio vi arriverà in elicottero dopo la visita ad Alessano. A Molfetta sarà celebrerà la messa su un palco allestito a ridosso del porto.L’elicottero papale atterrerà in un piazzale tra il Duomo e il lungomare che costeggia tutta l’area portuale. Una strada che Bergoglio percorrerà con la papamobile attraverso un itinerario che si svilupperà dentro la città, fino alla Cattedrale, in un prevedibile bagno di folla, visto che per l’evento sono attese almeno 40.000 persone. Poi il Papa concelebrerà la messa con 60 vescovi, impugnando il pastorale in legno di ulivo che era di don Tonino e che la Diocesi custodisce insieme con la croce del suo vescovo più amato. «Ho chiesto personalmente alla gendarmeria vaticana - ha raccontato colmo di gioia l’attuale vescovo di Molfetta, monsignor Domenico Cornacchia - se il Santo Padre potesse. Mi hanno detto di sì. Quindi - ha aggiunto - è già pronto. È il pastorale che don Tonino ha usato, su cui è scolpito un ramoscello d’ulivo, e su cui c’è lo stemma di don Tonino: una croce alata». Per il vescovo molfettese, il messaggio da cogliere è questo: «La croce non è mai pesante se noi mettiamo delle ali si suoi piedi, le ali della speranza, della fiducia e della gioia».L’elicottero del Papa atterrerà alle 10,15 in un’area prossima al Duomo. La Papamobile si muoverà attraverso un percorso che, costeggiando mare, Capitaneria di porto, cattedrale e villa comunale, arriverà davanti al palco dove verrà poi celebrata la messa alla presenza di 60 vescovi. Al lavoro sul fronte della sicurezza un migliaio di uomini, tra forze dell’ordine e volontari della Protezione civile, con l’ausilio della videosorveglianza. Divieto assoluto di sorvolo su tutta l’area. Davanti al porto banditi ormeggi e navigazione.