Morto Paolo Cazzato, il maestro di scherma più anziano d'Italia

Lecce dice addio a Paolo Cazzato, storico maestro di scherma che ha formato decide di generazioni di schermidori. Era il maestro in attività più anziano d'Italia: fino a pochi mesi fa, a 93 anni compiuti, la sua eleganza perfetta dava ancora spettacolo in questo video che aveva fatto il giro del web.

Ex sottufficiale dell’Aeronautica militare, conosciuto in tutt’Italia per le sue capacità sportive e la sua abilità in pedana, Paolo Cazzato ha ottenuto i più alti riconoscimenti. A dare notizia della sua morte è stato il figlio Paolo, anche lui maestro dello stesso sport, con un post sui social che in tanti hanno condiviso per salutarlo. Lutto anche sulle pagine ufficiali dei Maestri Italiani della Scherma. I funerali si terranno domani (Sabato 2 Aprile) presso la chiesa di San Biagio in Galatina.