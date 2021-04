Nuovi avvistamenti della pantera nelle campagne di Seclì: è caccia al grosso felino

È ancora caccia alla pantera. Dopo le segnalazioni nelle campagne di Matino, quelle a Galatone e adesso il felino sembrerebbe essersi spostato a Seclì. «Come noto, nel corso delle ultime ore, l'ormai nota pantera sembra essere stata avvistata nelle campagne tra Seclì e Galatone. Il sindaco, pertanto, raccomanda la massima prudenza ed attenzione. Se doveste avvistare l'animale, siete pregati di allertare le forze di polizia». Tanto si legge sulla pagina Facebook del Comune di Seclì dopo le ultime segnalazioni.

Anche dal comune di Galatone lanciano l'allerta: «Nel pomeriggio odierno - fa sapere il sindaco Flavio Filoni - è pervenuta ulteriore segnalazione circa la presenza di un animale di grossa taglia presente sul territorio nella medesima zona (Piru ti l'acchiatura - Barrotta) già attenzionata. Proseguono le attività di controllo da parte delle forze dell'ordine. Pertanto si raccomanda prudenza e massima attenzione».

Campagne al setaccio



Le attività di controllo infatti, come conferma anche il comandante di polizia locale, Federico Troisi, sono continuate senza sosta tra carabinieri, polizia urbana e protezione civile, con l'aiuto ancora una volta di un drone. Ma da parte delle forze dell'ordine pare non ci sia stato alcun avvistamento. «Noi personalmente non abbiamo ancora visto nulla dice Troisi- ma le segnalazioni ci sono e vanno tenute in considerazione, per cui si continua con la ricerca». Ricerca che continuerà anche nella giornata di oggi.

Non sembra essere veritiero invece quello che si ascolta in un video divenuto virale in pochi minuti ed in cui un cittadino, riprendendo auto delle forze dell'ordine, affermava che il grosso felino avrebbe aggredito un cane. «Non ci risulta alcun cane aggredito- specifica Troisi- né qualcuno di noi ha visto con i propri occhi il felino». Anche se questa pantera sembra essere abile nel non farsi scovare, come i sindaci di Galatone e Seclì sottolineano non bisogna abbassare la guardia, ma usare prudenza e attenzione, evitando magari di lasciare liberi di notte i propri animali d'affezione o uscire in posti isolati o di campagna nelle ore serali. Si teorizza che la pantera possa essere la stessa che qualche tempo fa aveva destato preoccupazione nella zona del barese.