Paninari, è boom in 15 anni Il food truck senza crisi

Solo pochi anni fa erano cinque, divisi tra Lecce, Campi Salentina, Leverano e Porto Cesareo. Oggi sono 128 e si contendono il territorio salentino.È l'esercito dei camioncini. In città e nei Comuni limitrofi è boom dei panini su due ruote. Baracchini ai lati delle strade con venditori specializzati in hot dog, hamburger, piadine e cartocci di frittura spopolano in tutta la provincia di Lecce, al quarto posto nella classifica nazionale della ristorazione ambulante. Un successo guidato da imprenditori giovani e anche stranieri. Parliamo di street food, e in particolare food truck ovvero il cibo venduto a bordo di un furgone itinerante dotato di cucina attrezzata per la preparazione e la somministrazione di varie prelibatezze. Un settore che, a quanto pare, non conosce crisi ma che ogni anno conquista nuovi sostenitori. Soprattutto tra i salentini a cui piace mangiare per strada.A dirlo sono i dati forniti dalla Camera di Commercio di Lecce che fotografano la crescita di una categoria che negli ultimi 16 anni ha visto moltiplicare il numero degli operatori attivi. A partire dal 2004, quando in tutta la provincia si contavano solo 5 paninari distribuiti in quattro città. Il primo boom si è registrato nel 2009: da 14 attività si è arrivati a 41 baracchini distribuiti su circa 30 Comuni tra cui Galatina, Carmiano, Botrugno, Otranto, Ruffano, Supersano, Monteroni, Vernole, Zollino, Squinzano, Nardò, Melendugno e Ugento. Una crescita a vista d'occhio e senza freni. Ben 61 furgoncini nel 2010, 84 nel 2011 e fino ad arrivare a 132 nel 2017. A oggi si contano 128 ambulanti di cui 12 a Lecce, 6 a Nardò, 5 a Gallipoli e Taurisano, 4 ad Alliste, Melendugno, Porto Cesareo e Ugento.Il successo del cibo per strada è confermato anche dallo studio di Unioncamere-InfoCamere, elaborato lo scorso anno e relativo proprio all'evoluzione della ristorazione on the road su tutto il territorio nazionale. Le attività di street food sono diffuse nelle grandi province come Milano e Roma (181) e Torino (130). A seguire si incontrano centri medio-grandi del Sud tra cui proprio la provincia di Lecce che si piazza al quarto posto, davanti a Napoli (94), Bari (73) e Catania (71). A livello regionale, la classifica dei primi tre posti vede al vertice la Lombardia (389 imprese), seguita dalla Puglia (295) e dal Lazio (271). A vendere panini e hot dog da un camioncino sono principalmente italiani ma non mancano gli stranieri. Nel Salento sono presenti imprenditori provenienti dall'Argentina (Lecce), Belgio (Neviano), Germania (Carpignano, Copertino, Lecce, Martano, Ruffano, Trepuzzi), Romania (Sternatia) e Svizzera (Casarano, Martano, Ruffano), Marocco (Tricase). «Lo sviluppo dipende dal servizio offerto e dalla facilità con cui si adattano al territorio. Solitamente questi operatori, soprattutto nei piccoli Comuni, occupano aree periferiche, sprovviste di attività di somministrazione spiega Salvatore Sanghez, direttore provinciale degli ambulanti Confesercenti Lecce -. Gli stranieri sono attivi da qualche anno. Solitamente iniziano come aiutanti per poi mettersi in proprio. È un settore che è cresciuto non solo nel numero ma anche nella qualità e nella varietà dei prodotti offerti perché è aumentata la concorrenza. E poi si cerca di accontentare le richieste dei clienti che sono più esigenti». L'iter per ottenere un posto per strada non è così facile e mette a dura prova anche gli imprenditori su ruote più motivati. Ogni Comune stabilisce il numero degli ambulanti da autorizzare alla vendita e le aree idonee in cui si possono collocare i furgoncini. Zone individuate solitamente fuori dal perimetro storico, per non creare contrasti con i locali dell'area antica. Per vendere, ogni imprenditore deve ottenere numerose licenze, tra cui la certificazione Haccp, il protocollo sull'igiene e la sicurezza del settore alimentare. «Ci sono problemi legati alle regolamentazione delle postazioni aggiunge Sanghez -. Le concessioni dovrebbero essere tarate con validità pluriannuali mentre questi operatori sono costretti ogni anno a chiedere il rinnovo. E questo condiziona il loro lavoro in quanto non c'è certezza del futuro. Nonostante questo, abbiamo registrato una crescita importante, legata anche alla loro funzione sociale. Oltre a offrire un servizio queste attività sono diventate un punto di aggregazione per i giovani».