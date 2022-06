Vigili vicino all'autovelox e scatta il panico multa. Il sindaco rassicura: «Non è ancora attivo»

Vigili urbani al lavoro, questa mattina, attorno al nuovo autovelox che presto sarà attivato sulla Lecce-Brindisi, all'altezza di Surbo. Tanto è bastato per scatenare il panico da multa per eccesso di velocità.

L'intervento del sindaco

In tanti questa mattina, nel notare la presenza delle divise nei pressi dell'occhio elettronico, si sono chiesti se in sordina il nuovo autovelox fosse stato attivato. Un tam tam di profilo social in profilo e di cellulare in cellulare che alla fine ha generato il panico. Tant'è che intorno alle 11 è dovuto intervenire anche il sindaco di Surbo, Ronny Trio, a rassicurare i cittadini e placare gli animi. «Vorrei tranquillizzare tutti i cittadini che mi stanno scrivendo, che l'autovelox NON È ATTIVO. La polizia locale sta facendo dei test di funzionamento. Sarà nostra premura dare comunicazioni ufficiali non appena sarà funzionante».

APPROFONDIMENTI LECCE Autovelox e telelaser sulle strade del Salento. Ecco dove fare... LECCE Autovelox, non è finita: entro l'estate altri due... LECCE Lecce-Brindisi: attivo da questa mattina l'autovelox. Rischio... LECCE Nuovo autovelox sulla Lecce-Brindisi, l'occhio elettronico si...

Anche in questo tratto di Statale, come già avviene all'altezza di Trepuzzi, dove è posizionato l'altro autovelox, il limite di velocità è di 110 chilometri orari.