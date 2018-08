Panico al Pronto Soccorso: uomo denuncia un'aggressione e poi si infuria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LECCE - Paura ieri sera al pronto soccorso di Lecce, dove un uomo si è presentato dicendo di essere stato aggredito ma alla fine ha dato in escandescenze danneggiando il posto fisso e rimediando una denuncia. Il tutto di fronte ai circa 40 utenti che si trovavano in quel momento nella struttura.. E' successo ieri sera ore 22.30 quando un uomo leccese del '66 si è presentato al pronto soccorso del Vito Fazzi dicendo di essere stato picchiato in piazza Mazzini. Lamentava mal di testa a causa dei pugni ricevutida presunti aggressori. È stato sottoposto a una tac che ha dato esito negativo e dimesso con una prognosi di 6 giorni. Intanto il poliziotto del posto fisso ha chiesto conferma alle volanti a cui non risultava nessuna rissa nel centro città. A quel punto l'uomo pretendeva che la polizia andasse a cercare gli aggressori e ha dato in escandescenze. Ha danneggiato la porta del medico dei codici bianchi e ha tirato un pugno sulla scrivania, buttando a terra il monitor del pc. L'uomo è stato allora denunciato per danneggiamento.