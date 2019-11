Petardo contro i commensali della festa di Ognissanti: due feriti

Ultimo aggiornamento: 18:41

Panico e terrore questo pomeriggio adurante il tradizionale pranzo per strada della festa di Ognissanti. Un grosso petardo, quasi una bomba carta, è stato lanciato contro i commensali.Due persone sono rimaste ferite e per questo è stato necessario l'intervento delle ambulanze del 118. Tra queste una donna trasportata a Scorrano nell'ospedale Veris Delli Ponti per una ferita riportata ad una caviglia e per la quale sono stati necessari alcuni punti di sutura.Il boato ha avuto anche la conseguenza di creare il panico fra le famiglie, i bambini e gli anziani che hanno partecipato a questo evento.Si cercano due ragazzi. Due ragazzi che con quel petardo non solo hanno ferito due persone e spaventato tuttti i partecipanti, ma hanno anche fatto interrompere la festa Li cercano i carabinieri della Compagnia di Maglie.