Salento, altri morti da Covid: il virus si porta via una nonnina centenaria, un anziano di 95 anni e un 77enne di Foggia

Ancora decessi in provincia di Lecce a causa del virus. Il Covid questa volta si è portato via una nonnina centenaria di Santa Cesaria Terme. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore al Dea dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Ma non ce l'ha fatta neppure un altro anziano: un 95enne di Racale, ricoverato nel Dipartimento emergenza e accettazione dell'ospedale leccese. Deceduto anche 77enne di Foggia che era stato trasferito e ricoverato a Lecce.

Non si arresta, dunque, la crescita dei contagi e il numero dei decessi da Covid-19 nel Salento e in tutta la regione. E già nelle prossime ore la Puglia potrebbe essere la settima regione a entrare in zona rossa. Secondo quanto si apprende, gli ultimi dati prefigurerebbero infatti il passaggio della regione nella zona dove sono previste le restrizioni più dure, dove già si trovano Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Campania, Calabria e la provincia di Bolzano. Per avere maggiori certezza, comunque, bisognerà attendere l'analisi dei dati da parte della Cabina di regia del ministero della Salute.

Ultimo aggiornamento: 08:23

