Salento, altri morti da Covid: una donna di 66 anni, un 58enne e un anziano di 83 anni. Chiusa un'altra scuola. Un caso positivo nella sede della Regione a Lecce

Ancora tre morti nella provincia di Lecce a causa dell'infezione da Covid-19, il nuovo coronavirus. Si tratta di una donna di 66 anni, ospite del campo rom Panareo dove giorni fa si è scatenata la protesta per via delle misure di contenimento del contagio imposte da Governo e istituzioni locali. La donna era ricoverat al Dea dell'ospedale Vito Fazzi.

Focolaio nel campo rom vicino a Lecce: 21 nuovi casi di Covid accertati

Non ce l'hanno fatta nemmeno un uomo di 58 anni di Foggia, trasportato a Lecce in elicottero nei giorni scorsi e un anziano di 80 anni. Cresce inesorabile, così, il numero dei decessi anche nell'estremo tacco d'Italia, come crescono i contagi. In particolare, nel Sud Salento, il sindaco Lorenzo Ricchiuti ha chiuso per cinque giorni la scuola di via Santa Lucia a Morciano di Leuca, facente parte dell'istituto comprensivo di Salve. A Morciano sono 3 i nuovi casi di positività accertati ieri, 2 a Torre Vado e uno nella piccola frazione di Barbarano.

Un caso positivo è stato accertato anche nella sede della Regione a Lecce, in viale Aldo Moro. Gli uffici saranno sanificati.

