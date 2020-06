Al campo sosta per controllare un uomo ai domiciliari, i poliziotti trovano armi e munizioni

Al campo sosta Panareo per controllare un uomo ai domiciliari, la Polizia scova anche pistole e munizioni. Gli agenti delle Volanti ieri pomeriggio, recatisi al campo, hanno notato alcune auto in sosta in stato di abbandono, aperte e piene di spazzatura e cianfrusaglie di vario genere tranne una Fiat Stilo, chiusa a chiave e quasi vuota.



A quel punto hanno deciso di ispezionarla, rintracciando la donna alla quale risultava intestata e che, agli agenti, ha dichiarato di averla venduta a un cittadino di nazionalità serba. All'interno dell'auto erano nascoste una pistola Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa; una pistola calibro 9 priva di matricola e marca (probabilmente una Glisenti); 3 caricatori; 52 cartucce. Sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica per i rilievi di competenza anche in virtù delle perizie da eseguire sulle armi.



Durante la perquisizione dell’autovettura, sono stati rinvenuti anche alcuni verbali al codice della strada tutti intestati all’uomo, J.A., un cittadino serbo di 43 anni, a cui la donna intestataria del veicolo, aveva dichiarato di averlo venduto. Dopo le indagini, sono emersi ulteriori elementi di responsabilità in capo ad un altro cittadino montenegrino, M.A, di anni 23, denunciato

insieme alla donna, T.A. di anni 36, ed al cittadino serbo per possesso ingiustificato di

armi e munizionamento, in concorso. © RIPRODUZIONE RISERVATA