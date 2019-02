Vento, incubo pali caduti a Lecce e Gallipoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura sulla circonvallazione di Lecce dove un palo di ferro con un cartllo pubblicitario si è abbattuto sulla carreggiata, tra le auto in corsa, a causa delle potenti raffiche di tramontana.Episodio analogo in via Ancona, a Gallipoli, dove il vento ha abbattuto un palo dell'illuminazione. Nessun ferito solo danni a tre auto parcheggiate strada chiusa temporaneamente per rimozione intervento polizia locale e squadre enel.