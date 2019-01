Busta con proiettili al prefetto Palomba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel mirino Claudio Palomba, ex prefetto di Lecce e da due mesi a Torino. Quattro buste contenenti cinque proiettili e la foto dell’ex senatore Pd Stefano Esposito con un mirino disegnato sul volto sono state recapitate quattro giorni fa al prefetto Claudio Palomba oltre che allo stesso Esposito e alle agenzie di stampa Ansa e LaPresse. Le buste sono state intercettate ieri pomeriggio durante i controlli di sicurezza al centro di smistamento delle Poste di via Reiss Romoli. Le missive, identiche tra loro e quindi riconducibili allo stesso mittente, sono state sequestrate dagli uomini della Questura e consegnate alla Digos.In particolare per quanto riguarda il politico Pd, il riferimento delle minacce sarebbe riconducibile alla Tav, opera a favore della quale l’ex senatore Esposito si è sempre espresso e per questo già in passato oggetto di insulti e minacce. Sull’episodio indaga la Digos che sta compiendo accertamenti per risalire al mittente delle missive.Palomba ha commentato: “C’è l’autorità giudiziaria che sta seguendo la vicenda. E’ un metodo che sicuramente va condannato, quindi, non posso che esprimere la più viva condanna per manifestazioni di questo tipo. Oltre non posso andare, la Digos ha segnalato tutto all’autorità giudiziaria”. A chi gli domandava se la vicenda lo preoccupasse, il prefetto ha poi risposto: “A livello personale non mi preoccupo, ognuno di noi fa il proprio lavoro. Sarebbe auspicabile che non ci fossero segnali di questo tipo ma so che la vicenda è attentamente seguita al massimo”.