Incendio nella pineta: volontario della Protezione civile patteggia 3 anni

Ha patteggiato una pena di 3 anni di reclusione l’operatore della Protezione civile Vincenzo D'Alba, 53enne di Uggiano La Chiesa accusato di aver provocato, lo scorso 2 agosto, un incendio nel comune di Palmariggi rogo che distrusse oltre un ettaro e mezzo di superficie boschiva.

Fu incastrato dalle telecamere

L'uomo, incastrato dalle telecamere, venne immediatamente arrestato dai carabinieri forestali del Nucleo investigativo per il reato di incendio boschivo doloso. L’accordo per la sentenza di patteggiamento raggiunto tra la difesa, rappresentata dall’avvocato Giuseppe Gennaccari, e il sostituto procuratore Alessandro Prontera è stato confermato nell’udienza che si è svolta davanti gip Simona Panzera. Il giudice ha ha valutato la congruità della pena e messo un punto alla vicenda giudiziaria che tanto ha fatto discutere durante l’estate.Il 53enne di Uggiano la Chiesa, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al gip ed al proprio legale, chiese scusa ammettendo “di aver attraversato un momento di profondo disagio e di non sapere spiegare neppure a sé stesso il gesto compiuto”, ma di non essere un piromane e che si trattava della prima volta.