Palese nuovo direttore del distretto sanitario di Gagliano

Medico e politico di lungo corso, Rocco Palese guiderà il distretto sanitario di Gagliano del Capo. La delibera è fresca di pubblicazione e vede Palese prevalere su 14 candidati che hanno risposto all’avviso interno della Asl di Lecce.



Una nomina che ha determinato qualche turbolenza, in particolare a Gagliano del Capo dove chi è in servizio da tempo sperava nella promozione. Che Palese avrebbe avuto un incarico di rilievo in Asl Lecce era un'ipotesi che circolava da tempo e oggetto di commento tra gli addetti ai lavori con la sottolineatura di molti che un uomo del centrodestra viene “premiato” da un direttore generale (Rodolfo Rollo) nominato dal governatore uscente Michele Emiliano di centrosinistra. Palese - ex parlamentare, assessore e consigliere regionale - è stato a lungo un fittiano di ferro (già candidato alla presidenza della Regione). Negli ultimi anni ha militato in Forza Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA