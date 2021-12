Palazzo delle Poste, arriva la terrazza anti-Covid. Entro l'estate pronti 32 appartamenti

Una terrazza “protetta” dal Covid con una pavimentazione antibatterica, antivirale e anti inquinamento. È questa l’innovazione pensata per Palazzo delle Poste a Lecce che continua la sua rinascita a vocazione residenziale. Terminati gli interventi alla facciata per il recupero esterno dell’immobile, adesso si procede con il restyling interno e del rooftop - con piscina, solarium e vista Castello Carlo V - che, entro la prossima estate, porterà l’edificio storico di proprietà della società Mr Investments srl a cambiare pelle, passando da immobile per uffici a palazzina residenziale con 32 appartamenti nel cuore della città.

L'innovazione in terrazza: il pavimento anti-Covid che protegge dall'inquinamento

Ed è stata proprio la proprietà a voler introdurre per la pavimentazione del terrazzo panoramico un materiale ceramico altamente performante come le superfici “Active Surfaces” sviluppate da Iris Ceramica Group. Il particolare materiale (nello specifico si tratta della collezione Loft di Porcelaingres) è stato progettato per “attivarsi” ed eliminare la presenza di inquinanti, agenti microbici (virus, batteri, funghi e muffe) oltre ad avere la capacità di eliminare i cattivi odori, così come di essere superfici autopulenti. Inoltre i test ne hanno dimostrato l’efficacia anche rispetto al coronavirus: i materiali sono in grado di eliminare il virus al 94% in sole 4 ore in presenza di luce naturale e artificiale. L’obiettivo è quello di avere condizioni igieniche ottimali per gli ambienti e per le superfici. Alle cinque importanti azioni - antibatterica, antivirale, antinquinamento, autopulente e anti-odore - si aggiungono poi le caratteristiche di eco-sostenibilità in quanto prodotte in stabilimenti a zero emissioni e completamente riciclabili. Un effetto permane per tutto il ciclo di vita delle lastre ceramiche.

Il progetto: entro l'estate 32 appartamenti nel centro della città

Come detto il Palazzo avrà presto una nuova destinazione d’uso: da sede di uffici, l’edificio ospiterà appartamenti di pregio disposti su tre piani. Il piano di copertura, il quarto, è stato trasformato in un ricercato rooftop con piscina ad uso privato dei condomini, che godranno di un panorama unico sul Castello Carlo V della città barocca. Alloggi ancora da completare ma già molto ambiti. Più della metà delle abitazioni con vista sull’antico maniero, infatti, è già stata acquistata e tra gli acquirenti ci sono molti leccesi e salentini fuori sede. I nuovi appartamenti sono stati disegnati con metrature diverse con impianti alimentati da sola energia elettrica, senza uso di combustibili fossili, in un’ottica green. Inoltre sono stati utilizzati impianti di riscaldamento e climatizzazione di ultima generazione, così come la domotica in grado di garantire un totale controllo di tutti gli impianti anche da remoto. I lavori di ristrutturazione saranno ultimati entro il primo semestre 2022.

«L’intervento è stato estremamente stimolante per il valore intrinseco dell’edificio, per la vicinanza al famoso Castello Carlo V e per il contesto in cui sorge - spiega l’architetto Jacopo di Cristofaro, alla guida di Studio OFF con sede a Campobasso -. Consapevole della responsabilità di intervenire su un palazzo simbolo di un’epoca e di una comunità, ho progettato in maniera rispettosa, ma allo stesso tempo innovativa, per poter restituire ai futuri fruitori il medesimo charme coniugandolo ad un layout interno tipico dell’abitare di oggi».