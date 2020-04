Paisiello, fondi per gli impianti «Riapriremo a settembre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un finanziamento regionale di 80mila euro per mettere definitivamente a norma gli impianti e i dispositivi antincendio del teatro Paisiello. Un problema annoso che potrebbe essere risolto proprio nell'anno in cui la bomboniera cittadina celebra i suoi 150 anni di vita.Finito di costruire e inaugurato a dicembre del 1870 (anche se la data esatta della serata è controversa), il Paisiello è il più antico di Lecc e. Chiuso, però, dallo scorso giugno, quando le verifiche, programmate per il rinnovo del certificato prevenzioni incendi, hanno dato esito negativo. La situazione emersa era così compromessa da imporre all'amministrazione comunale la sospensione di ogni attività all'interno della struttura per procedere all'ormai improrogabile messa in sicurezza. A quel punto, il Comune si è attivato per cercare gli opportuni canali di finanziamento.«Il teatro Paisiello rappresenta dichiara il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Alessandro Delli Noci uno dei luoghi d'arte e di cultura più importanti della nostra città, uno dei teatri più attivi di tutta la provincia. A seguito di una verifica sugli impianti abbiamo dovuto procedere a malincuore alla chiusura del teatro per garantirne la messa in sicurezza. Ci siamo subito messi al lavoro, redigendo un progetto che rendesse il teatro nuovamente agibile e fruibile e lo abbiamo sottoposto alla Regione Puglia che oggi lo finanzia completamente».La cifra chiesta e ottenuta ammonta a 80mila euro e sarà erogata dal Dipartimento Mobilità, Qualità urbana e Opere pubbliche della Regione. Una volta incassata la somma, partirà l'iter per l'appalto dei lavori. «Pubblicheremo nei prossimi giorni aggiunge Delli Noci il bando di gara per definire quale società effettuerà gli interventi previsti e poi, non appena questa grave emergenza sanitaria sarà rientrata, ci metteremo al lavoro per restituire al più presto questo gioiello a tutti i cittadini e agli operatori culturali».Prima di questo finanziamento, la giunta guidata da Carlo Salvemini aveva già stanziato, l'anno scorso, 20mila euro per realizzare alcuni interventi urgenti al Paisiello. Nello specifico quelli idrici antincendio e quelli edili relativi alle uscite di sicurezza. Ma il grosso del problema restava l'adeguamento degli impianti e dei dispositivi antincendio.Ora l'obiettivo è quello di finire i lavori in tempo per l'avvio della prossima stagione di prosa, che l'assessora alla Cultura Fabiana Cicirillo vorrebbe se le condizioni generali lo permettessero anticipare a settembre, visto che quella di quest'anno ospitata nel solo teatro Apollo proprio per l'indisponibilità del Paisiello che, di norma, ne accoglie una parte ha subito un brusco stop a causa dell'emergenza coronavirus con la metà del cartellone praticamente saltato. «La prossima stagione teatrale che ci auguriamo possa partire già a settembre spiega l'assessora si arricchirà di un contenitore culturale di eccezionale importanza come il Paisiello. Nel lavoro di programmazione della stagione, che è a buon punto, una buona parte è dedicata agli spettacoli da realizzare proprio all'interno di questo importante teatro cittadino. Aspettiamo l'avvio e la fine dei lavori, che siamo certi avverranno nel più breve tempo possibile, per poter partire con un cartellone teatrale all'altezza delle aspettative della città».Con questi lavori di messa in sicurezza, dopo quelli effettuati due anni fa all'Apollo, entrambi i teatri comunali avranno la completa agibilità e saranno pienamente fruibili. Per il Paisiello un bel modo di festeggiare il suo importante compleanno.