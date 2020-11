Pagelle alle scuole riscossa della provincia per i licei e i tecnici

Maglie, Tricase e Gallipoli surclassano il capoluogo nella preparazione degli studenti delle Superiori.

A certificarlo, l'edizione 2020 della rilevazione Eduscopio realizzata dalla Fondazione Giovanni Agnelli. Nella tradizionale rilevazione infatti, solo una scuola, il Siciliani di Lecce riesce a primeggiare nella classifica del settore Economico sociale delle Scienze Umane. Trend in discesa per gli istituti nel ranking degli indirizzi, raggiunti e superati dagli altri omologhi in Provincia.

Al top quindi Maglie in cima a più classifiche: il Capece infatti è al vertice dell'indirizzo Classico (71,2 indice Fga), mentre lo scorso anno aveva raggiunto la piazza d'onore, seguito dal Colonna di Galatina (69,1), terzo nel 2019, e al terzo il Palmieri (67,98) che perde una posizione. La scuola magliese è anche al secondo posto (68,07) dell'indirizzo Linguistico dove invece a primeggiare è Gallipoli, con il Quinto Ennio (69,17), lo scorso anno era al terzo posto, e al primo anche per l'indirizzo di Scienze Applicate. In terza posizione il Vanini di Casarano (65,98), che lo scorso anno aveva raggiunto il podio.

Per lo Scientifico invece si è classificato primo lo Stampacchia di Tricase (74,94), solo quinto nella rilevazione del 2019, seguito dal De Giorgi di Lecce (74), secondo un anno fa, e dal Banzi Bazoli (73,69) che invece era al primo posto.



Dietro al Quinto Ennio nell'indirizzo Scienze Applicate (80,65), si pone il Salvemini di Alessano (79,88) che conferma la sua posizione rispetto allo scorso anno. Terza invece la capolista precedente il Trichese di Martano (70,34), scuola che invece aveva staccato tutti nella rilevazione precedente.

Nell'indirizzo Scienze Umane a farla da padrone il Galilei di Nardò (56,6), terzo 365 giorni fa, quindi l'istituto di via Ruffano a Casarano (56,59) che era terzo al posto e il Siciliani (56,55) di Lecce che scende ancora. Scuola, quest'ultima, che, come detto, si attesta al primo posto nell'indirizzo Economico sociale (58,56), lasciando invariata la classifica del 2019, e precedendo, come lo scorso anno, il Galilei di Nardò (51,33) e l'istituto di via Ruffano di Casarano (50,62). Cambia anche la classifica negli istituti tecnici: per il settore Economico al primo posto il Vespucci di Gallipoli (64,85), quindi il Cezzi De Castro Moro di Maglie (57,35) che scende di una posizione quindi il Salvemini di Alessano (55,23) e il Laporta di Galatina (53,87). Lecce in fondo alla classifica con il Galilei Costa, l'Olivetti e il Deledda.

Per il Tecnologico, prima posizione confermata per il Vanoni di Nardò (60,23), quindi il Meucci di Casarano (60,07) e al terzo posto il Mattei di Maglie (56,27) ex capolista due anni fa. Il report punta a comprendere la validità della formazione scolastica superiore una volta che gli studenti sono approdati nel mondo delle università.

Gli analisti di Eduscopio, hanno cercato di ricostruire la carriera universitaria dei diplomati, organizzando i dati sulla base dell'indice Fga, che dà lo stesso peso alla media dei voti e alla percentuale di esami superati. Per comparare la capacità delle scuole di preparare per gli studi universitari si sono presi in considerazione due indicatori, cioè la media dei voti conseguiti agli esami universitari, ponderata per i crediti formativi di ciascun esame per tenere conto dei diversi carichi di lavoro ad essi associati e i crediti formativi universitari ottenuti, in percentuale sul totale previsto. Se considerati congiuntamente, i due indicatori sono in grado di dire non solo quanti esami hanno superato gli studenti provenienti da una scuola (velocità negli studi) ma anche come li hanno superati (profitto degli studi).

Per queste ragioni per la comparazione c'è un indicatore sintetico che tenga conto al contempo della media e della percentuale di crediti conseguiti: l'Indice FGA che riporta i due indicatori sulla stessa scala (da 0 a 100) e dà loro lo stesso peso (50%/50%). L'idea di fondo del progetto Eduscopio è quella di valutare gli esiti successivi della formazione secondaria, cioè i risultati universitari e lavorativi dei diplomati, per trarne delle indicazioni di qualità sull'offerta formativa delle scuole da cui essi provengono. Per farlo vengono utilizzati i dati amministrativi relativi alle carriere universitarie e lavorative dei singoli diplomati raccolti dai Ministeri competenti. A partire da queste informazioni vengono costruiti degli indicatori rigorosi, ma allo stesso tempo comprensibili a tutti, che consentono di comparare le scuole in base ai risultati raggiunti dai propri diplomati. Per i percorsi universitari dei diplomati, si guarda agli esami sostenuti, ai crediti acquisiti e ai voti ottenuti dagli studenti al primo anno di università, quello maggiormente influenzato dal lavoro fatto durante gli anni della scuola secondaria. Questi indicatori riflettono la qualità delle basi formative, la bontà del metodo di studio e l'utilità dei suggerimenti orientativi acquisiti nelle scuole di provenienza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

