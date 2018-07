Pagelle agli Atenei: Unisalento sale nella classifica Censis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tempo di classifiche e non solo per i Mondiali di calcio. Il Censis ha pubblicato ieri i “verdetti” che annualmente elabora per le Università italiane con l’obiettivo di fornire uno strumento utile agli studenti che intendono proseguire i loro studi dopo il diploma con l’iscrizione a un corso di laurea universitario. Una classifica tra le più attese dal mondo universitario per la ricchezza dei dati che ne determina, poi, le scelte.E UniSalento esulta avendo migliorato le sue performance. Sesta la sua posizione in una classifica scalata sino a rimontare di ben tre posizioni rispetto allo scorso anno.Il confronto viene operato rispetto a università di pari dimensione, ossia in base al numero degli iscritti. L’Università del Salento è inserita nella graduatoria degli atenei statali di media grandezza (dai 10 ai 20mila iscritti) e ha totalizzato un punteggio complessivo di 88,2 a fronte del punteggio di 86 raggiunto nella classifica dello scorso anno con un posizionamento al nono posto.Ma il dato non secondario riguarda anche la forbice, non troppo larga, tra UniSalento e gli altri atenei.La prima classificata, Siena, stacca l’Ateneo salentino con 99 punti, seguita da Sassari con 98, Trento 96,8 in terza posizione, Trieste 91, Marche – subito prima di UniSalento – a 88,4 punti e nella bassa classifica si trovano anche atenei di tradizione come quello di Napoli, Urbino, Venezia.Sulle cinque voci considerate dal Censis - Borse di studio, Servizi, Strutture, Internazionalizzazione, Comunicazione e servizi digitali - UniSalento, ha migliorato o mantenuto le posizioni allo scorso anno.Nel dettaglio. Borse: stabile in quarta posizione anche se c’è una lieve flessione del punteggio (da 94 a 91); Servizi: mantiene la terza posizione conservando il punteggio di 95; Strutture: sale dalla posizione numero 7 alla posizione numero 5, confermando il punteggio di 90; Internazionalizzazione: posizione numero 16 con un punteggio che sale da 76 a 77; Comunicazione e servizi digitali: sale dalla posizione numero 15 alla posizione numero 10, con un notevole miglioramento del punteggio (da 76 a 88).«È una bella soddisfazione aver guadagnato tre posizioni in una classifica autorevole come quella del Censis – commenta il rettore dell’Università del Salento, Vincenzo Zara, - ci ripaga di tutti gli sforzi compiuti sempre dalla parte degli studenti. La voce, infatti, che ha ottenuto un bell’incremento è quella della “Comunicazione e servizi digitali” seguita dalle “Strutture”, e su i “Servizi” confermiamo il punteggio più alto in assoluto, a conferma che abbiamo imboccato la giusta direzione per rendere l’esperienza universitaria più agile e flessibile rispetto al passato. Un risultato che è stato possibile raggiungere grazie alla collaborazione di tutti, docenti e personale tecnico-amministrativo. Sappiamo - ha concluso lo stesso Zara - che c’è ancora molto lavoro da fare, ma crediamo che vi siano tutti i presupposti per un ulteriore margine di miglioramento».