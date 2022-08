Arriva Paesana, la gassosa nata dall'unione di due aziende salentine al gusto arancia e salvia

Un nome, una dichiarazione di intenti: si chiama "Paesana - sapore di paese" la gassosa al gusto di arancia e salvia nata dall’incontro tra due storiche aziende del territorio salentino. Prodotta da Chiurazzi 1890 e vestita da Candido 1859, la bevanda in edizione limitata sarà presentata e distribuita nell’ambito del Mercatino del Gusto che si tiene in questi giorni (fino a domenica 7 agosto) a Maglie, in provincia di Lecce. Appuntamento presso Candido 1859, in piazza Aldo Moro. Profuma di storia e di macchia mediterranea Paesana - sapore di paese, la gassosa aromatizzata con arancia e salvia nata dall’incontro tra Candido 1859 e Chiurazzi 1890. Due aziende della provincia di Lecce, colonne del lifestyle salentino più autentico con oltre cento anni di storia alle spalle, presentano nell’ambito del Mercatino del Gusto di Maglie il frutto della loro collaborazione. Si tratta di una ‘edizione speciale’ del celebre soft drink, contraddistinto sempre dall’altissima qualità delle materie prime che per l’occasione veste il marchio Paesana.

APPROFONDIMENTI A POLIGNANO L'idea della startup pugliese: il gelato nasce dai legumi. Ed è senza lattosio e senza glutine I CONSIGLI Dieta che sazia, -2kg in 4 giorni: in forma senza patire la fame. Ecco gli ingredienti segreti

«Una bevanda per omaggiare la nostra terra»

«Con Paesana abbiamo voluto omaggiare la nostra terra, con una bevanda ci riporta alla memoria il suono delle cicale, i bambini che giocano per strada, il colore delle campagne e delle piazze in festa. Una bevanda orgogliosamente Paesana», spiegano Annachiara Lini e Marco Candido di Candido 1859. Tra le collaborazioni che rendono speciale la bibita si annoverano quella con Freejungle, agenzia di comunicazione generatrice del progetto, di base a Maglie, che da oltre 10 anni collabora con aziende italiane nazionali e internazionali; e quella con PriMa Taste, azienda pugliese d'avanguardia (con sede a Corato, in provincia di Bari) attiva in ambito food e beverage che sfrutta i principi della neurogastronomia e dell'estrazione fitoterapica per dar vita ad essenze aromatiche uniche ed esclusive, tra visione futura e atmosfere alchemiche.Un tributo dunque al passato recente, dal gusto retrò, ma attraversato dal lavoro di squadra, dalla ricerca più raffinata e da un brio tutto contemporaneo, anche sul versante dell’identità visiva. La presentazione della gassosa è accompagnata da una campagna pubblicitaria giovane e fresca, estremamente identitaria, firmata sempre dall’agenza di comunicazione Freejungle ed è raccontata per immagini da Ilenia Tesoro, fotografa classe 1992, di base a Lecce e autrice dell’account Instagram ‘Il cuore a Sud’.

In occasione del lancio di questa limited edition, è possibile gustare la gassosa Paesana presso presso lo store Candido 1859, in piazza Aldo Moro, a Maglie. Da lunedì 1 a domenica 7 agosto la bevanda sarà distribuita dalle 20 fino alle 22. A partire da venerdì 5 agosto e per tutto il weekend, fino alle 23.30. Fino ad esaurimento scorte.