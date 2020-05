Aiuti alimentari abbandonati tra i rifiuti. I volontari: "Vergogna"

Alimenti di prima necessità marchiati Unione Uropea, con scadenza 2021, abbandonati ai bordi della Lecce-San Cataldo. L'amara scoperta è stata fatta nel pomeriggio di ieri, dai volontari dell'associazione "Era Ambiente Zoofil" di Lecce, intervenuti sul tratto di carreggiata che si collega allo svincolo per San Ligorio, dopo alcune segnalazioni di abbandono rifiuti.

I volontari, tra vecchi mobili, giocattoli rotti e sacchetti di spazzatura, hanno notato anche scatole con dentro numerosi pacchi di pasta, legumi in scatola e biscotti, abbandonati in buono stato di conservazione. Tutto è stato documentato in un video che sarà consegnato alle autorità.



"È una vergogna in questo periodo di pandemia e di emergenza sociale - dicono con rabbia Paolo Palmisano e Fabio Bonatesta, rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione - gettare alimenti di prima necessità, provenienti da aiuti comunitari, che potevano essere d'aiuto a tante famiglie bisognose". Ultimo aggiornamento: 16:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA