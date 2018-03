«Twiga, gli accessi al mare pretesto per costruire un lido»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

La questione degli accessi al mare serviva unicamente a “coprire” un’intenzione diversa e ben altri interessi: ovvero la creazione di un lido. Che proprio in quel punto, altrimenti, non sarebbe consentito. È questo il giudizio, durissimo, del Tribunale del Riesame di Lecce, messo nero su bianco nelle motivazioni alla decisione di non consentire il dissequestro dell’area. Un mese fa il provvedimento di rigetto dei giudici (presidente Pia Verderosa, relatore Antonio Gatto, a latere Anna Paola Capano), nei giorni scorsi, invece, è stata depositata l’ordinanza integrale, che smonta punto per punto i rilievi fatti dalla difesa di Raffaele De Santis, titolare della società Cerra, impegnata nella realizzazione di una struttura sul litorale di Otranto sotto l’insegna del Twiga di Flavio Briatore.Il passaggio forse più importante del provvedimento si trova a metà del documento di 22 pagine redatto dai giudici. «La creazione di un “accesso al mare” nel caso di specie costituiva semplicemente il pretesto per realizzare il vero obiettivo, cioè l’edificazione di un vero e proprio stabilimento balneare altrimenti non consentito». Peraltro nessuno dei quattro accessi al mare già previsti nel Piano regolatore generale «attraversa l’area interessata dall’intervento edilizio», scrivono i giudici. Né si può sostenere, come ipotizzato dalla difesa, che le indicazioni relative agli accessi al mare possano essere intese in senso ampio, e cioè relativi all’intera zona e non nei punti specifici indicati nel Prg. Tesi che, osservano i giudici, «risulta recisamente sconfessata da una pletora di argomenti».Anche la questione della balneabilità del tratto di costa in cui dovrebbe sorgere lo stabilimento viene “smontata” dal Tribunale del Riesame.