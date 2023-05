Turista straniera cade in una zona impervia, messa in salvo dai vigili del fuoco

Cade alla Torre del Serpe, a Otranto, e non riesce più a ritornare sulla strada: brutta avventura per una turista francese che è stata soccorsa dai vigili del fuoco e accompagnata in ospedale.

I soccorsi

Attorno alle 13.25 una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Maglie è intervenuta nel comune a Otranto per un soccorso a persona. Dalla richiesta di aiuto arrivata al 115 si sapeva che una turista francese in difficoltà nei pressi della Torre del Serpe.

In effetti, quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto hanno trovato la donna, 55 anni, a terra dolorante e in una zona impervia, quindi impossibilitata a raggiungere la strada da sola. I vigili del fuoco la hanno soccorsa, mentre il personale medico del 118 ha stabilizzato la donna che aveva riportato una frattura alla gamba e dopo averla fatta salire in ambulanza l'hanno accompagnata in ospedale a Scorrano.