Otranto, consiglio comunale verso lo scioglimento. Arriva il commissario

Dopo le dimissioni del sindaco, Pierpaolo Cariddi, in carcere nell'ambito di un'inchiesta su un presunto sistema di corruzione a Otranto, è arrivato il decreto di sospensione del consiglio comunale a firma del prefetto Maria Rosa Trio.

Le dimissioni

Cariddi ha rassegnato le dimissioni il 22 settembre, 10 giorni dopo l'arresto. Sono divenute effettive il 13 ottobre, dop 20 giorni. Il prefetto ha nominato per le attività correnti un commissario prefettizio: si tratta di Vincenza Filippi, prefetto a riposo. Successivamente, una volta definito lo scioglimento, sarà nominato un commissario straordinario.

L'ex sindaco

Pierpaolo Cariddi, così come il fratello Luciano, suo predecessore, si trova nel carcere di Borgo San Nicola, perché ritenuto al vertice del sistema di corruzione elettorale e non fondata su un meccanismo di favori a imprenditori locali, in cambio di voti. Sarà ascoltato dal procuratore aggiunto Elsa Valeria Mignone e dalla pm Giorgia Villa, mercoledì prossimo. La richiesta di interrogatorio, accolta dalla procura, è stata formulata dagli avvocati Gianluca D'Oria, Alessandro Dello Russo, Michele Laforgia e Viola Messa.