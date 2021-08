Otranto, sfregiata dai vandali la Torre del Serpe: scritta con lo spray sul simbolo della città

Una scritta, “Corrado”, sfregia il monumento simbolo della città di Otranto. A denunciare l’accaduto sui social Anna Villani, una cittadina otrantina, amante della natura e del territorio che spesso si reca nella zona a correre o a passeggiare con il proprio cane.

«È incredibile – spiega provata la Villani- che ancora una volta questo territorio sia stato deturpato dai vandali, lo scempio, molto probabilmente è avvenuto tra domenica e lunedì, perché io ho avuto notizia martedì e domenica quando è venuto l’amico che mi ha avvertito, la scritta ancora non c’era. Io non so chi sia questo “Corrado”, ma mi chiedo come mai in giro ci siano persone che non hanno nessun senso civico e soprattutto rispetto per il territorio. La Torre del Serpe per noi otrantini è un monumento simbolo, per me, poi, che vengo tutti i giorni, questo scempio è come se l’avessero fatto a casa mia».

La donna già altre volte è stata sentinella di episodi simili e atti vandalici in quest’area immersa nella natura e tratto distintivo della cittadina idruntina. La torre, infatti, è inserita nello stemma del comune di Otranto, rappresentata con un serpente nero che l’avvolge.

La torre ha origini romane e rientra fra quelle che Federico II volle costruire a difesa del territorio. Su di essa sono state costruite e narrate leggende di ogni tipo, che ancora affascinano i visitatori.