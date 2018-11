Otranto, sequestrato b&b abusivo in zona vincolata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OTRANTO - Una struttura ricettiva a tutti gli effetti, ma in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e senza le autorizzazioni previste dalla legge. I militari del Noe di Lecce hanno scoperto e sequestrato in località Fontanelle una struttura ricettiva e un B&b per una superficie totale di 110 metri quadri, realizzati uno senza autorizzazione e l'altro senza alcun titolo edilizio. La rappresentante legale della società, una donna di 65 anni, è stata denunciata.