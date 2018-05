Un’estate senza la Grecia: cancellati aliscafi da Otranto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Salento, un’estate senza la Grecia. Il porto di Otranto si prepara ad un’altra stagione difficile, con problemi che riguardano sia il suo assetto che le infrastrutture e i trasporti. L’importante opera, fondamentale per lo sviluppo turistico della città, segna di nuovo una battuta d’arresto. Per quest’anno non ci saranno più i collegamenti con la Grecia garantiti la scorsa estate dall’aliscafo Ammari. Non solo, anche i pontili del porto turistico interno rischiano di dover essere smontati in inverno.L’aliscafo Ammari, che ha garantito collegamenti veloci per tutta la scorsa estate, con un buon successo e ottime prospettive di sviluppo, quest’anno non ci sarà. Le vicende legate all’azienda Liberty Lines, che ora è commissariata, non permettono di riproporre il servizio di collegamento veloce tra Corfù e Paxos che aveva garantito ad Otranto flussi turistici sia in direzione Grecia che, viceversa, dalla Grecia verso l’Italia. Insomma, uno stallo dovuto a difficoltà del vettore, ma che si ripercuoteranno direttamente sui flussi turistici della città.«Dalla Liberty Lines non hanno riconfermato la disponibilità della linea, anche se eravamo già pronti ben prima dell’estate - spiega Nicola Rubaudo della Ellade Viaggi -. Abbiamo cercato un collegamento alternativo, anche noleggiando direttamente un mezzo, ma non è stato possibile farlo per la stagione in corso. I collegamenti, dunque, sono solo quelli da Brindisi, tuttavia, per il prossimo anno non dovremmo avere problemi. Da Otranto, per questa estate, ci saranno solo dei charter privati su richiesta, ma non si tratta di un servizio di linea».In effetti, diversi privati, come Daffy Otranto Rib for Charter, offrono collegamenti, anche personalizzati, per Othonì, Merlera, Corfù e altre mete, ma il flusso da e per la Grecia garantito dall’aliscafo non è assolutamente paragonabile a tali servizi.