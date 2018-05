Gita da brivido: ragazzo precipita nella cava di bauxite

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gita fuori porta rischia di finire in tragedia ieri a Otranto. Un ragazzo di Mesagne, S.R. di 32 anni, è ptecipitato nella cava di bauxite che si trova sulla litoranea nord in località Le Orte. Il giovane è precipitato per diversi metri ed è stato soccorso e trasportato al Vito Fazzi di Lecce dove si trova ricovertato con una serie di fratture alle costole e anche alcune lesioni polmonari. Del fatto è stato avvisato il commissariato di Polizia di Otranto che dovrà accertare se si sia trattato di un incidente e se esista un ptoblema di sicurezza nell'area, normalmente presa d'assalto dai visitatori.