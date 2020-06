Otranto: pontili salvi, la concessione del porto resta al Comune

"La concessione del porto di Otranto resta al Comune": il Tar Lecce ha accolto il ricorso con cui era stato impugnato l’atto di decadenza del nulla osta all’anticipata occupazione dell’area demaniale nella quale sono installati i pontili del porto. La revoca, nei mesi scorsi, era stata decisa dalla Capitanera di Porto dopo la nota vicenda dello smontaggio dei pontili finita davanti ai giudici e in cui l'aveva spuntata la Soprintendenza. Scongiurato, dunque, il rischio di scomparsa degli attracchi, per come era stato paventato dal Comune.



I giudici amministrativi, però, danno ragione al Comune rispetto alla "titolarità" dello specchio acqueo. Quella di ieri è la sentenza nel merito dopo che già lo scorso aprile era stata accolta la sospensiva cautelare del provvedimento della Capitaneria. Tecnicamente, il Tar Lecce ha ritenuto ammissibile l’intervento “trattandosi di associazione di protezione ambientale riconosciuta ex art. 3 della Legge 349/86 e avente per oggetto ex art. 1 dello Statuto la tutela dell’ambiente e la valorizzazione dello stesso mediante lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali nonché delle risorse umane, individuali e collettive finalizzate al progresso anche socio economico della persona in un contesto armonico tra l’elemento antropico e l’elemento naturale”.



Il risultato della sentenza è che il porto di Otranto - la cui concessione resta in capo al Comune - potrà essere ancora operativo. Il concetto alla base del provvedimento è che la tutela e la valorizzazione del paesaggio non debbano essere intesi "staticamente bensì possano passare attraverso lo sviluppo ordinato delle potenzialità territoriali". Altra cosa è sono i pontili che, in ogni caso, dovranno essere smontati a ottobre, alla fine della stagione, per effetto dell'altra decisione - definitiva - del Consiglio di Stato. © RIPRODUZIONE RISERVATA