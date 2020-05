Otranto, dissequestrati i pontili della discordia: “tornano” 250 posti barca

Dissequestrati i pontili comunali di Otranto, quelli relativi al piccolo porticciolo sotto i bastioni oggetto di un lungo braccio di ferro fra Comune e Soprintendenza e finiti poi sotto inchiesta. Il gip Sergio Tosi ha accolto l'istanza dell'avvocato del Comune, Francesco Vergine, che ha in parte richiamato l'ordinanza con la quale il Tar ha annullato la sospensione della concessione demaniale che la Capitaneria di porto aveva revocato al Comune.



La mancata rimozione - secondo il giudice - non ha motivo di essere nel periodo compreso fra l'1 maggio e il 31 ottobre, durante il quale permane la concessione demaniale al Comune di Otranto. Tornano quindi disponibili oltre 250 posti barca per gli otrantini e i turisti che - si spera - torneranno nel Salento. © RIPRODUZIONE RISERVATA