Otranto, Piloti senza patente nautica? annullata la gara del Grand Prix of Italy

È stata annullata la gara di campionato europeo di acquascooter che si sarebbe dovuta tenere oggi a Otranto nell'ambito del Grand Prix Italia: la capitaneria, in una interlocuzione informale, dopo aver concesso l'autorizzazione, ha fatto notare che la norma prevede che i piloti debbano avere la patente nautica.

La nota polemica degli organizzatori

«Con grande dispiacere dobbiamo informarvi che la gara prevista oggi a Otranto nell’ambito del Grand Prix of Italy, tappa di apertura del Campionato Europeo di Aquabike, non potrà svolgersi a causa di una piuttosto controversa interpretazione delle regole applicabili avanzata proprio alla vigilia dell’apertura del Campionato da parte del Comandante della Guardia Costiera di Otranto, secondo il quale tutti i piloti che corrono nelle diverse categorie devono essere munite di patente nautica» scrivono sui social gli organizzatori.

La circostanza è, a dire dello staff, piuttosto "anomala", essendo le gare di motonautica "governate" dalle federazioni sportive. «E’ la prima volta in più di 40 anni di gare - si legge nella nota - che sentiamo parlare di una tale interpretazione delle norme applicate alle gare di motonautica che sono per definizione governate dalle competenti Federazioni nazionali e internazionali. Questa circostanza è fuori dal nostro controllo e nonostante gli estenuanti sforzi messi in atto insieme alla Federazione Italiana di Motonautica, non c’è stata nessuna possibilità di cambiare questa situazione inattesa. Siamo fiduciosi che le cose verranno chiarite al più presto e non ci saranno ulteriori ostacoli nel rispetto delle prossime gare che si svolgeranno in Italia. Nel frattempo, insieme agli organi direttivi della Federazione Motonautica, stiamo considerando tutte le possibili azioni per recuperare le perdite e i danni subiti».

La nota della Capitaneria

Anche la Capitaneria ha voluto chiarire in una nota come sono andati i fatti, specificando di non aver emesso alcun provvedimento sulla gara, anzi di averla autorizzata, ma di aver solo fatto notare l'esistenza della norma. È stato anche specificato che non sono stati effettuati controlli sul possesso da parte dei piloti della patente, non essendo nelle fasi preliminari compito della Capitaneria effettuarli. «Non è stato emanato alcun provvedimento dalla Capitaneria di Otranto - si legge - infatti, l’ordinanza 17 emanata in data 28/04/2022 e l’autorizzazione emanata in data 28/04/2022, entrambe finalizzate a garantire la sicurezza e la regolare esecuzione della manifestazione, sono attualmente ancora valide e in vigore. Viceversa, nel mentre che si scrive la presente nota, nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta agli atti da parte dell’organizzatore, sebbene sulla pagina social dello stesso già sei ore fa è stato pubblicato un comunicato ufficiale circa l’autonomo annullamento da parte dello stesso organizzatore dell’evento. In ultimo, va specificato che questo Comando non ha contestato ad alcuno la mancanza del titolo abilitativo alla condotta delle moto d’acqua, ossia la patente nautica, bensì ha rammentato all’organizzatore, con apposita corrispondenza, la necessità di tale titolo previsto dalle leggi dello Stato italiano>.