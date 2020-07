Otranto-Othoni in kite: il riscatto dopo 62 giorni di isolamento da Covid

Ha realizzato il sogno che ha sognato ad occhi aperti durante tutti i 62 giorni che è rimasto chiuso in una stanza per non contagiare la sua famiglia. Ha realizzato il sogno che gli ha dato la forza per sconfiggere il coronavirus: Antonio Dolce, 54 anni, leccese, ha attraversato il canale d'Otranto su un kite surf hydrofoil, su una di quelle tavole spinte da un paracadute gonfio di vento ma con la caratteristica di avere un grande pinna in carbonio che, planando, fa sollevare la tavola dalla superficie dell'acqua.

Dalla baia delle Orte di Otranto alla baia Kalipso di Othoni (la prima isola fra il Salento e Corfù), 46 miglia in due ore e 33 minuti. Certificati dal fedele computer Garmin da polso che ha riportato una media di 18,2 nodi all'ora e una punta di 24,6 nodi. Un puntino guidato da una vela rossa fra la potenza delle onde imbiancate del Canale d'Otranto, a cominciare dallo scoccare delle 10.17 di lunedì scorso.

Una impresa. Non fosse altro perché il kite surf hydrofoil si presta più alle uscite sotto costa con il vento impetuoso che alla navigazione in alto mare. Una follia? «Una follia da coronavirus», le poche parole di commento di quest'uomo schivo e poco incline a parlare di se'. «Ho programmato tutto in quei giorni chiuso in casa», rivela davanti ad un caffè ed un succo di frutta. «Il pensiero andava allo spettacolo della natura delle baie delle Orte e di Kalipso, alla bellezza delle coste, al mare turchese. Ho lavorato su questo progetto, ho nutrito la mente di quei ricordi piuttosto che accendere la televisione e sentire notizie su chi stava peggio di me. «Sono rimasto barricato in una stanza, la saturazione è arrivata a 92 ma ce l'ho fatta a curarmi con la sola Tachipirina e con l'isolamento completo. Avevo difficoltà a parlare al telefono ed anche a respirare. Allora pensavo alle cose piacevoli, a partire dalle Orte ed arrivare a Kalipso. Ho tenuto così il morale alto, anche perché per due volte consecutive il tampone ha dato esito positivo. Poi finalmente, l'11 maggio sono tornato ad essere un uomo libero».

Socio di Frassanito surf point, Antonio Dolce ha organizzato la traversata garantendosi l'assistenza di un gommone di appoggio. Un gommone di undici metri con due motori da 250 cavalli noleggiato ad Otranto. A bordo la sua famiglia, gli amici del Frassanito Surf Point. Ed il dottore Antonio Bizzarro, medico dentista ed esperto di mare e navigazione. Quarantasei miglia rigorosamente in contatto visivo. Con un accorgimento per rendere ancora più sicura la traversata con un mare forza 4: «Ho indossato un collare da cane, di quelli predisposti per l'installazione del localizzatore gps: così dal gommone ricevevano in tempo reale la mia posizione. Anche nell'ipotesi che avessi perso il controllo del paracadute e fossi finito in mare avrebbero fatto presto ad individuarmi».

Per festeggiare l'impresa, l'impresa alimentata dalla volontà di sconfiggere il covid, cena la sera nel ristorante Fish Tavern gestito da salentini di Calimera.

E.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA