Otranto, Odra Energia prende tempo e rinuncia alla concessione demaniale

Mentre il progetto di parco eolico galleggiante da Otranto a Leuca è al vaglio del Ministero dell’Ambiente e del Ministero dei Beni Culturali, il programma sembra subire un rallentamento, oppure un ripensamento. “Odra” è il progetto di parco eolico galleggiante da Otranto (con approdo dell’elettrodotto a Porto Badisco) a Leuca. Per questo motivo, da oggi si sarebbe dovuto tenere esposta presso l’albo Pretorio dei Comuni di Otranto, Santa Cesarea, Castro, Diso, Andrano, Tricase, Tiggiano, Corsano, Alessano, Castrignano del Capo e Gagliano del Capo la richiesta di concessione demaniale trentennale dello specchio acqueo. L’impianto, ha bisogno dell’Autorizzazione Unica da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), della concessione demaniale marittima al Ministero delle Infrastrutture e della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ancora in capo al MASE, di concerto con il Ministero della Cultura (MiC). Ebbene, la Capitaneria di Porto di Gallipoli, ha comunicato ai comuni interessati che la stessa RWE Renewables Italia S.r.l. ha rinunciato alla concessione marittima.

La decadenza dell'obbligo

Da ciò deriva la decadenza dell’obbligo di pubblicazione della richiesta presso gli albi pretori. Ma, oltre a tale onere legale, la vera notizia è che la rinuncia può significare che la stessa RWE stia considerando ulteriori modifiche all’impianto. Il progetto di “Odra Energia” nasce da una partnership paritetica che si fonda sulla profonda conoscenza della realtà industriale ed energetica italiana di Rernantis, unita all’esperienza, unica a livello mondiale, di BlueFloat Energy nell’eolico marino galleggiante.

La tutela del paesaggio

La capacità installata prevista dell’impianto di Odra Energia è di circa 1.300 MegaWatt, con una produzione annuale stimata pari a circa 4 miliardi di Kwh/anno (Kilowattora/anno), equivalente al consumo di oltre un milione di utenze domestiche italiane e alla mancata emissione in atmosfera di oltre due milioni di tonnellate di anidride carbonica all’anno.

Ma una delle criticità principali di tale progetto, più volte evidenziata dai comuni costieri ed anche da quelli dell’entroterra, è che l’eccessiva vicinanza delle torri eoliche alla costa salentina creerebbe un vulnus alla bellezza del paesaggio salentino. Per questo motivo, più volte le amministrazioni locali hanno chiesto che l’impianto sia posizionato presso la linea delle 12 miglia, invece che delle attuali 6. Insomma, tale rinuncia potrebbe indicare sia l’idea di modificare l’impianto (anche se gli interessati hanno spiegato di non possedere la tecnologia per operare sulla distanza delle 12 miglia) oppure la rinuncia serve per ulteriori modifiche del campo fotovoltaico galleggiante e quindi dell’intero impianto. Del resto, l’azienda proponente, ha più volte dichiarato la volontà di venire incontro ai territori anche al fine di rimodulare il progetto riducendo l’impatto ambientale e visivo, con diminuzione del numero delle attuali 90 pale e con un allontanamento dell’impianto della linea di costa.