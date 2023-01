Nuovo provvedimento per Cariddi: l'ex sindaco (ri)arrestato dopo la scarcerazione "per errore"

L'ex sindaco di Otranto Pierpaolo Cariddi è stato nuovamente arrestato, posto ai arresti domiciliari in esecuzione di un nuovo provvedimento che giunge dopo la scarcerazione "per errore" del giudice per le indagini preliminari.

A quanto si apprende oltre ai domiciliari, è stato anche disposto il divieto di dimora nel Comune di Otranto. Cariddi era libero dal 30 dicembre scorso. Il provvedimento di attenuazione era stato impugnato dalla Procura, sulla base dell'assenza dell'obbligatorio parere dei pm: l'udienza dinanzi al Riesame è fissata per il 17 gennaio prossimo.