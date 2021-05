Covid, un'altra vittima: muore il titolare del parking Valle dell'Idro

Un'altra vitta del virus nel Salento: Antonio Santo, 68 anni di Otranto, è deceduto per Covid. Santo, dipendente Arif, sentendosi male, aveva egli stesso chiamato il 118 il 26 aprile scorso. Era stato così portato in ambulanza, ma in condizioni non gravi presso l’ospedale di Galatina.

L'aggravamento delle condizioni

Purtroppo, però, le sue condizioni sono notevolmente peggiorate e negli ultimi tre giorni era ricoverato ad Dea di Lecce. Molto conosciuto in città, anche perché gestiva con la famiglia il grande parcheggio presso la Valle dell’Idro. Lascia i due figli, Rita ed Ercole, e la moglie Noemi.