Otranto, comunità in lutto per Marcolino: malore fatale per il 14enne. Oggi i funerali

Una morte improvvisa ha sconvolto la comunità di Otranto. È improvvisamente venuto a mancare Marco Russo, per tutti Marcolino, di soli 14 anni. Il ragazzo, figlio di un noto professionista idruntino, era affetto da autismo, disturbo vissuto con dedizione e serenità sia dalla famiglia che dai tanti amici e compagni di scuola.

Otranto piange il suo "angelo in terra"

Una sorta di angelo in terra, come quando è stato il soggetto di una tesi di laurea proprio sul trattamento migliore di tali disturbi. In quell'occasione, la discussione della tesi è andata avanti normalmente fino a quando, di persona, non ha fatto irruzione nell’aula magna universitaria suscitando l’affetto e l’interesse di tutta la commissione d’esame. Purtroppo ieri, all’improvviso, dopo due giorni di febbre alta, Marcolino ha avuto dapprima una crisi respiratoria a cui è subentrato, poco dopo, un arresto cardiaco. Nonostante l'intervento dei sanitari, non c'è stato nulla da fare. Tutta la città, in questo clima estivo, con le strade affollate di vacanzieri, si è stretta intorno alla famiglia. Oggi alle 17 ci sarà l’estremo saluto e i funerali per il piccolo Marcolino.