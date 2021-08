Otranto, avvistate le meduse blu nel Canale

Una delle “meduse” più belle da osservare e fotografare è arrivata nel Canale d’Otranto. Precisamente a sei miglia al largo della città di Otranto c’è stato un avvistamento documentato di cui da notizia, tramite la sua pagina Facebook l’Institute for Marine and Coastal Research of the University of Dubrovnik.

La segnalazione

La segnalazione risale allo scorso ottobre. La Porpita porpita è un idrozoo coloniale, molto piccolo (da 0,5 a 2 cm) ed è stato avvistato per la prima volta in Calabria, in quanto si tratta di una specie aliena, essendo di origine tropicale. Ma non si tratta di un primo avvistamento in assoluto in quanto, come spiega il professore Ferdinando Boero, «già in passato sono arrivate diverse segnalazioni, in Adriatico. Certo, è un animale non usuale, non è facile avvistarlo, ma nel progetto di segnalazione delle meduse ci sono giunte numerose foto e segnalazioni. Bisogna dire che in realtà si tratta di animali complessi, anche se sono chiamate comunemente meduse e su questo ci sarebbe molto da dire. Comunque, gli esemplari sono splendidi soggetti per le foto».

Il blu intenso di questi animali, infatti, le fa assomigliare a dei gioielli, chiamata anche “bottone blu di mare” la Porpita porpita non è pericolosa per l’uomo. Ha un potere urticante come molte altre meduse, ma gli esemplari si possono avvicinare, fotografare e toccare, a patto che ci si lavi le mani dopo per non incorrere in inconvenienti (magari strofinandosi gli occhi o la bocca subito dopo). L’affascinante e bellissimo organismo marino ha un nucleo centrale composto da piccolissime camere d’aria collegate tra loro che incamerano e rilasciano aria in modo da poter far affondare o galleggiare l’animale. Intorno a questo disco si possono ammirare i tentacoli blu armati di nematocisti (piccole cellule che contengono dardi urticanti).

La Porpita porpita è il simbolo del È il simbolo del Il CEIT - Centro Euromediterraneo di Innovazione Tecnologica per i Beni Culturali e Ambientali e la Biomedicina, che ha sede nel Salento, in cui è rappresentata nello splendido disegno di Alberto Gennari. Quindi, caccia a questo splendido animale, con attenzione, viste le ridottissime dimensioni, per ottenere delle splendide foto dello stesso. La presenza di tali esemplari può essere segnalata con vari programmi di “citizen science” come il celebre “occhio alla medusa” per aiutare i ricercatori nel monitoraggio di questi affascinanti esseri viventi.