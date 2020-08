Mascherine anche all'aperto? Sorpresa nel centro storico: migliaia di turisti, solo 6 multe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una domenica di controlli serrati, a Otranto , per verificare il rispetto delle più recenti disposizioni Ministeriali in tema di contrasto alla diffusione del Virus Cov-2. In particolare, l'uso delle mascherine nel centro storicoMigliaia le persone che hanno percorso ininterrottamente per tutta la sera e sino a tarda le viuzze del centro idrutino, ma la Polizia del locale commissariato ha elevato solo 6 contravvenzioni, constatando che la quasi assoluta totalità dei turisti e dei cittadini locali stava rispettando con correttezza e rara puntualità le regole poste a salvaguardia della salute pubblica.