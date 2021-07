Otranto, mascherina anche all'aperto? Una fake news: la smentita del Comune

Mascherina obbligatoria anche all'aperto? Non a Otranto. L'amministrazione della città salentina, infatti, ha smentito la notizia circolata insistentemente sin dalle prime ore di questa mattina circa il presunto obbligo di indossare il dispositivo di protezione individuale anche all'aperto. Misura che, va detto, è stata adottata da molte città e isole italiane - si pensi all'isola di Ponza o a San Felice Circeo -, in particolare nelle regioni a maggiore vocazione turistica, nel tentativo di frenare l'avanzata della variante Delta del coronavirus.

Non così Otranto, che «continua ad attenersi - scrive l'amministrazione sulla sua pagina Facebook - alle norme nazionali e regionali» per il contenimento del contagio. Dunque la mascherina, nella città dei Martiri, continua a dover indossata al chiuso o qualora sia impossibile mantenere il necessario distanziamento fra persone per evitare il contagio.