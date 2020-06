Otranto, in centro solo con la mascherina e in senso unico pedonale

La Città di Otranto, nonostante l’emergenza in corso, non rinuncia alla stagione turistica ormai alle porte. Qualche giorno fa il Comune ha infatti lanciato la campagna “Otranto, Sicuramente. La tua estate in tutta sicurezza”, prevede la fruibilità degli spazi pubblici secondo i protocolli ministeriali e regionali.

“Poter vivere in sicurezza il nostro territorio sarà determinante per continuare a essere scelti come destinazione turistica in questa estate. Garantire sicurezza, però, non dovrà assolutamente impedirci di far vivere ai nostri ospiti il meglio di ciò che abbiamo saputo mettere in campo fino a oggi”, dichiara il Sindaco Pierpaolo Cariddi. “Il rispetto delle distanze è certamente l’elemento sul quale porre le maggiori attenzioni. Ancora di più nei piccoli spazi pubblici come quelli dei nostri centri storici. Quest’anno, infatti, il centro storico dobbiamo trattarlo come un museo”.

A tal proposito, infatti, dalle 7 di domenica 7 giugno e fino al 15 settembre 2020 parte il senso unico di marcia nel borgo antico, data la conformazione del dedalo di strade strette e dell’alta frequentazione di persone.



Tutti coloro che transiteranno nelle stradine del centro dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina in maniera da coprire completamente tutte le vie aeree (bocca e naso), fatta eccezione nel mentre in cui si effettua la degustazione dei cibi e delle bevande: in tale circostanza dovrà essere comunque garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro.



