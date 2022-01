Le magie del Salento: scenario mozzafiato sul canale d'Otranto

Fotografo per passione, il poliziotto sovrintendente capo coordinatore in pensione Marcello Cuna ha immortalato l'isola di Othoni (conosciuta anche con il nome di Fanò) nel tardo pomeriggio di ieri domenica 30 gennaio. Lo scatto alle 16.13 dal faro della Palascìa di Otranto, il punto più a Est dell'Italia. E grazie alle condizioni atmosferiche particolarmente ideali, con grande visibilità per assenza del caldo-umido d'estate, è stata ben visibile per ore la prima isola dell'arcipelago delle Diapontie.

La meta

Lo scalo per chi da secoli parte da Corfù per raggiungere l'Italia è divenuta meta dagli anni Ottanta in poi dei navigatori salentini anche a bordo di natanti di dimensioni modeste. Alcuni hanno comprato casa lì ad Othoni o ad Erikousa. Uno scatto che scalda il cuore soprattutto di chi attende condizioni meteo più stabili per mettere la prua sulla rotta per la Grecia.