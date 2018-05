Sorpresa ad Otranto: spunta una nuova spiaggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A volte l’erosione regala ciò che toglie. In lunghi tratti di mare la spiaggia di Alimini è cresciuta. È così ad esempio nella zona di Frassanito, dal lato che va verso San Giorgio e dall’altra parte, sul versante che va verso l’ex Valtur. Insomma, un ripascimento naturale creato dal gioco delle correnti che, in questo periodo ha regalato una nuova spiaggia, anzi: anche calette che prima erano bassa scogliera oggi sono suggestive spiaggette. «Una parte di quella sabbia è stata portata ai due lati dal mare erodendola dal nostro tratto - dice Salvatore Tommasi del lido Girodiboa Beach -, tuttavia, così come toglie, spesso riporta, per cui siamo fiduciosi». Insomma, le fluttuazioni della linea di costa portano oggi un saldo positivo, bisognerà, tuttavia, vedere le mareggiate di luglio e quelle di agosto se faranno altre modifiche, come spesso accade, creando nuove spiagge (come in questi giorni) oppure svuotando alcune di quelle esistenti.Certo è che chi dovesse approfittare di questi giorni di bel tempo troverà a Frassanito e San Giorgio tanta sabbia in più, spiagge più estese ed anche suggestive calette di sabbia incorniciate da basse scogliere. Da un esame visivo si nota anche la crescita delle dune sottomarine che creano una barriera soffolta in grado di evitare l’erosione più dura della spiaggia, quella che in alcune mareggiate arriva sul piede dunale. Ci sarebbe, in effetti, una ripresa della linea di costa, questa dopo anni di arretramento. Gli esperti spiegano che c’è stato un cambio dei venti dominanti che ora sono più spesso da scirocco invece in passato erano di tramontana. Forse la costa si va stabilizzando e quindi alcune aree si ingrandiscono. Una chicca, in questo senso, è una nuova spiaggia che si è formata nell’insenatura più a sud della Baia dei Turchi. È di difficile accesso, ma è bellissima, circondata com’è da falesia alta e macchia mediterranea.