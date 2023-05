Francesco Bruni torna a fare il sindaco di Otranto. Una tornata elettorale insolita, ad un solo anno (circa) di distanza dall’ultima volta che si è votato, giunta dopo un terremoto giudiziario. Un clima difficile, nel quale si sono sfidate le due liste. Da una Parte “Otranto insieme” guidata da Francesco Bruni, dall’altra “Otranto futura” guidata da Lavinia Puzzovio. Le due compagini che hanno schierato vecchie e nuove figure, erano diretta emanazione dei due schieramenti che si sono fronteggiati meno di un anno fa, prima del commissariamento dovuto alla bufera giudiziaria dell’inchiesta “Hydruntiade”. Con una campagna elettorale che ha rischiato, in più occasioni, di scivolare pericolosamente verso un confronto molto aspro, sono stati bravi, entrambi i capolista, a mantenersi entro confini di correttezza. Infatti, nonostante le preoccupazioni della viglia, nulla ha turbato il clima elettorale. Francesco Bruni ha trionfato con 2.058 voti, mentre Lavinia Puzzovio si è fermata a 1.781 con una percentuale del 53,61 per Francesco Bruni e del 46,39 per Lavinia Puzzovio.

Il nuovo Consiglio comunale

Il Consiglio comunale sarà formato per la maggioranza, oltre che dal candidato sindaco, Francesco Bruni, da Cristina De Benedetto (già vicesindaco con Pierpaolo Cariddi, 383 preferenze), da Lorenzo Bello (già assessore con Pierpaolo Cariddi, con 360 preferenze), da Stefano Panareo (318 preferenze, consigliere nella scorsa legislatura), da Ursula Caroppo, già assessore con Cariddi, 285 preferenze), dal nuovo ingresso di Serena Rosati (268 preferenze), da Tommaso De Benedetto (già presidente del Consiglio Comunale, ex vicesindaco, con 265 preferenze), da Paola Stefanelli (249 preferenze) e da Francesca Bortone (245 preferenze).

Per l’opposizione entrano in consiglio comunale oltre alla candidata sindaco Lavinia Puzzovio, Luca Bruni che, con 604 preferenze risulta essere non solo il consigliere comunale con più preferenze di tutti, ma anche il consigliere comunale che ha preso il più alto numero di preferenze degli ultimi vent’anni. Entrano in consiglio comunale anche Sergio Schito (329 preferenze) e Silvia Negro (305 preferenze). Insomma, un consiglio comunale in parte rinnovato, con nuovi ingressi, ma soprattutto con tante conferme. Non era facile raggiungere un risultato netto ed avere una campagna elettorale tranquilla e senza alcun incidente. Le votazioni ad Otranto, infatti, sono avvenute a causa del commissariamento dovuto all’inchiesta che ha comportato la decadenza del sindaco Pierpaolo Cariddi. Infine, da parte del neo eletto sindaco Francesco Bruni è stato chiesto ai sostenitori di evitare festeggiamenti perché proprio alla vigilia delle elezioni, è venuto a mancare Luca Ottobre, fratello di Antonio Ottobre, uno dei candidati della lista Otranto Insieme.