Dolce Riva resta sotto sequestro: stagione persa, colpo alla movida otrantina

Il Giudice per le Indagini Preliminari Carlo Cazzella ha respinto l'istanza di dissequestro del Dolce Riva a Otranto Questa estate mancherà dunque uno dei locali più in della movida salentina. Il difensore dei proprietari, avvocato Mauro Finocchito, considera «le motivazioni discutibili e fuori tema; l'impugnazione non metteva certamente in discussione la complessità degli accertamenti, ma il fatto se la loro esecuzione fosse incompatibile con la disponibilità del bene da parte dei titolari. In tal modo - continua Finocchito - si trasforma di fatto il sequestro probatorio, che ha la sola finalità di ricerca della prova, e che presuppone che le cose in sequestro siano immediatamente restituite quando gli accertamenti materiali sul bene sequestrato siano stati ultimati, in sequestro preventivo, che impedisce l'utilizzo della struttura quando un reato è stato già accertato, cosa, quest'ultima, che nel caso di Dolce Riva non è avvenuta»