Tornano le mini crociere ad Otranto. L’importante iniziativa che porta in esclusive location del Mediterraneo clienti di fascia alta ed altissima, prosegue anche per il 2023. A bordo di prestigiose imbarcazioni, velieri e a volte veri e propri gioielli del mare, giungeranno in porto a Otranto, anche quest’anno, i viaggiatori grazie alla collaborazione fra Comune di Otranto e Agenzia Marittima Adriatic Shipping.

APPROFONDIMENTI IL VIAGGIO TRA GLI SCALI Portualità, nell'Adriatico meridionale ottimi numeri per merci e viaggiatori. Tutte le cifre per Bari, Brindisi e gli altri scali TURISMO A Brindisi stagione crocieristica 2023 in calo con solo quaranta approdi. Patroni Griffi: «Meno navi ma più passeggeri» IL TREND Vacanze, Puglia in cima alle preferenze di chi resta in Italia TRASPORTI Aeroporto del Salento: 110 milioni per potenziare lo scalo di Brindisi

Mete esclusive e velieri super lusso da 2mila euro al giorno

Il programma crocieristico va dalla fine del mese di marzo sino ad ottobre. «Tale iniziativa si pone anche nell’ottica di favorire quell’opera di destagionalizzazione che questo Ente persegue, al fine di incrementare l’economia del territorio in mesi di minore afflusso turistico - dichiara il commissario straordinario, Vincenza Filippi -. Ritornano gli ospiti delle navi da crociera che, già da qualche anno, fanno tappa qui nei loro viaggi lungo le coste del Mediterraneo. Diverse le navi che approderanno nella nostra Città e che porteranno migliaia di turisti esteri, anche extra europei, in una visione multi culturale, come è nel patrimonio e nella tradizione di questa Città, dando loro la possibilità di conoscere l’archeologia, l’enogastronomia, la storia di Otranto e del territorio salentino».

Le mini crociere ospitano clienti di fascia alta che non intendono la crociera nella maniera classica e commerciale, bensì come un modo di viaggiare ispirato al classico Grand Tour. Si tratta di qualche centinaia di passeggeri per volta che hanno la possibilità di visitare mete esclusive e - grazie alle navi di portata diversa rispetto alle grandi crociere commerciali - di attraccare in porti molto particolari come Otranto. Inutile dire che si tratta molto spesso di miliardari, persone che possono pagare dai duemila euro al giorno (minimo) per viaggiare. Solo per fare un esempio, lo scorso anno, è giunta la “The World” che è la più grande nave da crociera privata del mondo, Una sorta di “multiproprietà” sul mare dove gli appartamenti più piccoli erano di 45 metri quadri fino ad oltre 200. Lo scorso anno, restarono quasi una settimana perché alcuni di loro avevano iniziato una partita a golf che terminò solo dopo sei giorni.

Un altro gioiello del mare è il Sea Cloud, uno dei velieri d’epoca più belli del mondo. Questo veliero fu creato per filantropa americana Marjorie Merriweather Post nel 1931 dai cantieri Krupp e divenne la prima nave con equipaggio interraziale al mondo. Oggi è tornato ad essere il più grande veliero in circolazione al mondo, visto che il mega yacht A dell’oligarca russo Andrey Melnichenko è ancora sotto sequestro (dallo scorso marzo) a causa delle sanzioni dovute alla guerra in Ucraina.

Ecco il calendario: il primo attracco a fine marzo

Taglio del nastro il 28 marzo con Artemis (7-13), poi il 9 aprile Emerald Azzurra (8-22.30), il 13 aprile Emerald Azzurra (9-21), il 6 maggio Scenic Eclipse (13-20), il 7 maggio Monet (7-22.30), l’11 maggio Monet (7.30-22.30), il 16 maggio Scenic Eclipse (8-14), Seadream I (13-22), il primo giugno Sea Cloud (10-19.30), il 2 giugno Le Jacques Cartier (13.30-22), il giugno Athena (7-13), il 4 giugno Artemis (12-22), il 4 giugno Le Lyrial (12.30-20.30), il 12 giugno Sea Cloud II (8-19), il 18 giugno Artemis (7-13), Island Sky (20-19), il 20 giugno Hebridean Sky (19-12). Le mini crociere proseguono anche nei mesi successivi.