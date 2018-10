Otranto, corsa contro il tempo per salvare il porto turistico (e le barche). La guerra tra Comune e Soprintendenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' la "battaglia d'autunno" in una Otranto che continua ad accogliere turisti - in gran parte stranieri - anche innquetse settimane di ottobre. Secondo la Soprintendenza da domani il porto otrantina dovrà essere liberato dai pontili che ospitano centinaia di barche, di varie dimensioni. I pontili che vedete nelle immagini e che, per la Soprintendenza, con le stesse barche coprono la vista delle antiche mura.Il Comune non vuole smontarli, vuole "salvare" il porto turistico e oggi, in una corsa contro il tempo che è iniziata nelle scorse settimane, con una determina ha approvato il progetto del nuovo porto che - nelle intenzioni degli amministratori - dovrebbe dare lo stop alla richiesta della Soprintendenza. Ma la battaglia sembra tutt'altro che finita e su quelle centinaia di barche resta la spada di damocle dello sgombero. La domanda che si fanno tutti a Otranto, e che giriamo ai lettori, è: quei pontili con le barche ormeggiate costituiscono davvero un danno per l'immagine di Otranto?