È Otranto il borgo più popolare su Instagram: regina della top ten Holidu con 433.908 hashtag

A volte basta solamente un weekend fuori porta per dimenticare la vita frenetica e molto spesso non bisogna neanche allontanarsi troppo da casa! In Italia, infatti, sono moltissimi i borghi perfetti per una fuga romantica o per qualche giorno di relax in famiglia. In questi luoghi, dove sembra che il tempo si sia fermato, è possibile godersi una meritata pausa, di fronte al mare o in cima ad una montagna, scattando ovviamente delle foto indimenticabili. Ecco perché Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, ha deciso di stilare una classifica dei borghi più belli d'Italia, considerando i più hashtaggati su Instagram.

Nella top ten dei borghi più popolari su Instagram la regina è Otranto, in provincia di Lecce, con 433.908 Hashtag. seguita da cefalù e Vernazza. Ma nella classifica c'è anche un altro borgo pugliese: Locorotondo in provincia di Bari.

Otranto, nella penisola salentina, è il primo borgo in classifica, aggiudicandosi quasi 434mila hashtag e una meritatissima medaglia d'oro. «Riconosciuto dal 2010 patrimonio culturale dell'Unesco, questo comune di neanche seimila abitanti racchiude moltissime culture - si legge nella ricerca acclusa alla classifica -, da quella greca a quella bizantina oltre ad essere il più orientale d'Italia. Meritano sicuramente una visita il centro storico, il Castello Aragonese e la bellissima Baia dei Turchi».

Al settimo posto, invece, il borgo di Locorotondo, che si guadagna 122mila hashtag. «A pochi passi dalla rinomata Alberobello e dai suoi trulli, anche questo borgo di forma rotonda - si legge ancora nella ricerca -, incastonato tra le montagne, merita sicuramente una visita. Tra le sue vie strette e le antiche masserie, godersi il panorama pugliese sarà facile, ancor di più sorseggiando un calice di Bianco Locorotondo doc, particolarmente indicato con il pesce».

Vale la pena ricordare che la classifica è stata elaborata da Holidu, il motore di ricerca per case vacanza, contando il numero di hashtag utilizzati su Instagram fino a settembre 2019 per ciascun borgo d'Italia.

