Bimbo salvato agli Alimini, era scivolato in acqua durante una passeggiata

OTRANTO- Era caduto in acqua durante una passeggiata con i padre e ha rischiato di annegare. Una pattuglia delle Guardia Costiera di Otranto ha tratto in salvo nel primo pomeriggio di oggi un bambino in procinto di annegare nei pressi del canale di sbocco dei lagni Alimini.

La Guardia Costiera è stata allertata da una chiamata che avvisava del pericolo. Giunti sul posto i Militari hanno proceduto a trarre in salvo il bambino, particolarmente agitato e spaventato.

Il padre, esausto e al limite delle forze, a causa del tentativo di mantenere in galleggiamento il figlio fino all’arrivo dei soccorsi, nonostante il mare agitato, ha coadiuvato gli uomini della Guardia Costiera che con difficoltà sono riusciti a mettere in sicurezza il bambino ed a condurlo prima nei pressi dell’argine del canale e successivamente sulla spiaggia.

Dopo il loro recupero e la messa in sicurezza, gli accertamenti di rito hanno consentito di acclarare che il bambino è autorizzato dalla competente Asl, in deroga agli attuali obblighi di non uscire da casa, ad effettuare lunghe

passeggiate, anche in auto, necessarie a garantire l’equilibrio psico – fisico del minore. Si coglie l’occasione per raccomandare di seguire responsabilmente le indicazioni e prescrizioni disposte dal Governo relativamente all’emergenza sanitaria “Coronavirus”, evitando di uscire da casa se non per giustificate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA